Аналитик Меркурис: ВСУ больше не могут сопротивляться наступлению армии России

ВСУ не держат позиции, можно говорить об обвале фронта для украинской армии. С таким мнением о ситуации на Украине выступил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Я должен сказать: как такого сопротивления со стороны украинцев больше нет. <…> Они не держат позиции», — подчеркнул он.

По словам Меркуриса, ситуация на фронте для ВСУ характеризуется отступлением на момент осени 2025 года.

До этого издание Business Insider сообщало о том, что украинские боевики на фронте не могут противостоять российским разведчикам, которые «сеют хаос» в позициях ВСУ.

Как писало BI, украинские солдаты заявили, что цель ВС РФ - занять позиции и «посеять хаос». По данным издания, эта тактика становится все более распространенной на фронте.

Небольшие российские «группы проникновения» перемещаются по линии фронта и «создают проблемы для украинских войск, которые и без того истощены», подчеркивало BI.

Ранее МО РФ сообщило о пресечении попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске.