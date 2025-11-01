На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде заявили о катастрофической ситуации на Украине

Дмитрук заявил о сложной ситуации на Украине на фоне смены позиции Трампа
Alessandro Bianchi/Reuters

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил о «катастрофической ситуации» на Украине на фоне смены позиции главы Белого дома Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта.

«Это не просто кризис, а плавный переход к руинам. Агония режима Зеленского затянулась, но она не перестала быть агонией. Соединенные Штаты фактически вышли из конфликта, как когда-то из Вьетнама», — написал он.

Депутат отметил, что Европа без США воевать не может. Он добавил, что «главный ресурс — люди — практически исчерпан».

Мобилизация провалилась, фронт пустеет, страна выгорает изнутри», — считает Дмитрук.

Он также отметил, что все осознают, что военный конфликт заканчивается, однако «конец этот будет не политическим, а человеческим».

Накануне телеканал Fox News заявил, что позиция американского президента относительно Украины вызывает тревогу у европейских союзников Вашингтона, которые не могут предсказать его следующие шаги.

Ранее Зеленский посоветовал Трампу ввести антироссийские санкции и отправить на Украину Tomahawk, чтобы склонить Россию к миру.

Новости Украины
