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Путин подписал закон о двух пенсиях для участников СВО с инвалидностью

Бойцы СВО и ополченцы Донбасса с инвалидностью получили право на две пенсии
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Александр Казаков/РИА Новости

Участникам специальной военной операции (СВО), а также добровольцам и ополченцам Донбасса, участвовавшим в боевых действиях с 2014 года и получившим инвалидность в ходе их проведения, предоставили право на две пенсии. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, речь идет о гражданах, подписавших контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам Российской Федерации, и получивших инвалидность во время участия в спецоперации на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября того же года. Эти люди могут получить либо пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости, либо пенсии по инвалидности и за выслугу лет.

Кроме того, право на две пенсии распространили на добровольцев и граждан, служивших в воинских и иных формированиях и органах ДНР и ЛНР, получивших инвалидность из-за участия в боевых действиях с 11 мая 2014 года.

До этого Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.

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