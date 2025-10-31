Ветераны СВО смогут заключить социальный контракт

Ведомости: ветераны СВО смогут открыть свое дело за счет помощи по соцконтракту

Ветераны специальной военной операции на Украине, признанные безработными или ищущими работу после окончания службы, смогут заключить социальный контракт. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Речь идет о соглашениях, которые позволяют получить государственную помощь в виде соцуслуг или денежных выплат в обмен на выполнение обязательств для преодоления сложной жизненной ситуации. Цель внедрения механизма — стимулирование ветеранов открывать свой собственный бизнес.

Такие поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта министерства труда РФ о перерасчете социальных страховых выплат для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Согласна этим поправкам, соцконтракт можно будет заключить один раз. К соцконтракту будет прилагаться программа адаптации, которая позволит приобрести новые навыки, необходимые интеграции в экономику через бизнес.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о двух пенсиях для участников СВО с инвалидностью.