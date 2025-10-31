На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе раскрыли, когда Зеленский улетит в Москву

Политик Мема: Зеленский полетит в Москву после потери поддержки Запада
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Если Европа и США прекратят предоставлять Украине деньги и оружие, украинский лидер Владимир Зеленский быстро примет решение лететь в Москву для урегулирования конфликта. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Если мы перестанем поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву», — считает политик.

По словам Мемы, в столицу Зеленский полетит для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин говорил о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не намерены учитывать позицию Зеленского по решению на Украине.

Будущие ключевые решения по Украине будут приниматься с учетом позиции России, считает украинский политик. Он напомнил, что одно из главных требований РФ — нейтральный статус Киева.

Ранее Пушков назвал возможную причину непринятия Украины в Евросоюз.

Переговоры о мире на Украине
