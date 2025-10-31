На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому

Соскин: Трамп и Си Цзиньпин не намерены учитывать позицию Зеленского по Украине
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не намерены учитывать позицию украинского лидера Владимира Зеленского по решению на Украине. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Фактически, Зеленский даже не понимает, насколько его выбросили (из мирного процесса по Украине. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

Будущие ключевые решения по Украине будут приниматься с учетом позиции России, считает украинский политик. Он напомнил, что одно из главных требований РФ — нейтральный статус Киева.

30 октября прошли переговоры Трампа и Си Цзиньпина в южнокорейском Пусане.

В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого согласия в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной.

Ранее в России рассказали о главной цели Трампа на встрече с Си Цзиньпином.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
