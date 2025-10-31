Пушков назвал возможную причину непринятия Украины в Евросоюз

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что Евросоюз (ЕС) не готов принять Украину в состав объединения из-за страха перед конкуренцией на внутреннем рынке.

По его словам, новое торговое соглашение между Украиной и Европейским союзом было подписано исключительно потому, что оно сохраняет меры по защите внутреннего рынка ЕС, включая ограничения на импорт дешевой украинской сельхозпродукции.

«Надо полагать, без этих защитных положений, призванных оградить европейских сельхозпроизводителей от непрошенной конкуренции, оно вообще не было бы подписано. Если исходить из этого, то непохоже, чтобы в ЕС были готовы принять Украину в свой состав — не на словах, а на деле», — написал Пушков.

