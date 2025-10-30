На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительство Ивановской области может уйти в отставку

Ura.ru: правительство Ивановской области может уйти в отставку на фоне проверок
true
true
true
close
Shutterstock

Массовая отставка правительства и ряда мэрий возможна в Ивановской области на фоне усилившегося внимания федеральных правоохранительных органов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на несколько федеральных источников.

По данным издания, интерес силовых ведомств к работе региональных чиновников возник во втором квартале 2025 года из-за низкого процента освоения федеральных средств (менее 70%) и других проблем. Проверка выявила вопросы к системе подбора кадров губернатором Станиславом Воскресенским.

«90% претензий к его чиновникам — некомпетентность и просто профнепригодность. Тормозится строительство и ремонт более десятка центров занятости, двух поликлиник, двух школ, музея, теплосетей и водоочистных сооружений», — сообщил собеседник издания.

Политолог Сергей Маркелов предположил, что роспуск правительства может быть механизмом перезагрузки для снижения имиджевых потерь губернатора. По его словам, если Воскресенскому советуют такой шаг, значит, на федеральном уровне хотят сохранить его на посту.

17 октября в Ивановской области задержали зампреда правительства Антона Арсеньева по делу о взяточничестве.

Ранее на Камчатке утвердили новый состав правительства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами