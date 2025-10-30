Ura.ru: правительство Ивановской области может уйти в отставку на фоне проверок

Массовая отставка правительства и ряда мэрий возможна в Ивановской области на фоне усилившегося внимания федеральных правоохранительных органов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на несколько федеральных источников.

По данным издания, интерес силовых ведомств к работе региональных чиновников возник во втором квартале 2025 года из-за низкого процента освоения федеральных средств (менее 70%) и других проблем. Проверка выявила вопросы к системе подбора кадров губернатором Станиславом Воскресенским.

«90% претензий к его чиновникам — некомпетентность и просто профнепригодность. Тормозится строительство и ремонт более десятка центров занятости, двух поликлиник, двух школ, музея, теплосетей и водоочистных сооружений», — сообщил собеседник издания.

Политолог Сергей Маркелов предположил, что роспуск правительства может быть механизмом перезагрузки для снижения имиджевых потерь губернатора. По его словам, если Воскресенскому советуют такой шаг, значит, на федеральном уровне хотят сохранить его на посту.

17 октября в Ивановской области задержали зампреда правительства Антона Арсеньева по делу о взяточничестве.

