На Камчатке утвердили новый состав правительства

Парламент Камчатского края утвердил кандидатов в новый состав регионального правительства, в том числе Юлию Морозову на пост его председателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания.

«Все кандидатуры поддержаны большинством депутатов. Согласовав назначения, мы, депутаты, разделяем ответственность», — подчеркнула председатель законодательного собрания региона Ирина Унтилова.

Кандидатуры были представлены губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, который дал каждому из них характеристику и поблагодарил за работу предыдущий состав кабмина. Глава региона отметил, что все предложенные кандидаты являются местными жителями и профессионалами высокого класса.

Помимо Морозовой, были назначены вице-губернатор, два заместителя председателя правительства и руководитель администрации губернатора. Назначения прошли на 52-й сессии краевого парламента.

В сентябре Владимир Солодов встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее глава Камчатки заявил, что не смог записаться на прием к терапевту.