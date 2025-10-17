В Ивановской области задержали зампреда правительства по делу о взяточничестве

В Ивановской области задержали зампреда правительства Антона Арсеньева (на фото) по делу о взяточничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, задержание проводилось утром.

»Арсеньев также занимал пост директора регионального департамента здравоохранения», — говорится в сообщении.

По неподтвержденной информации, причиной визита правоохранителей стало подозрение во взяточничестве со стороны чиновника.

До этого в Ивановской области заподозрили в растрате и задержали руководителя пункта отбора на службу по контракту в Министерство обороны, подполковника Сергея Рассошных. Предполагается, что военный присвоил средства из бюджета региона, выделенные на нужды СВО.

22 сентября суд Ивановской области арестовал около миллиарда рублей, принадлежащих бывшему главе города Плес Алексею Шевцову (признан в РФ иностранным агентом). Согласно версии следствия, за время работы он расширял предпринимательскую деятельность в сферах, которые напрямую относились к его должностным обязанностям.

