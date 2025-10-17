На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ивановской области задержали зампреда правительства по делу о взяточничестве

Baza: задержан зампред правительства Ивановской области Арсеньев
true
true
true
close
ivanovoobl.ru

В Ивановской области задержали зампреда правительства Антона Арсеньева (на фото) по делу о взяточничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, задержание проводилось утром.

»Арсеньев также занимал пост директора регионального департамента здравоохранения», — говорится в сообщении.

По неподтвержденной информации, причиной визита правоохранителей стало подозрение во взяточничестве со стороны чиновника.

До этого в Ивановской области заподозрили в растрате и задержали руководителя пункта отбора на службу по контракту в Министерство обороны, подполковника Сергея Рассошных. Предполагается, что военный присвоил средства из бюджета региона, выделенные на нужды СВО.

22 сентября суд Ивановской области арестовал около миллиарда рублей, принадлежащих бывшему главе города Плес Алексею Шевцову (признан в РФ иностранным агентом). Согласно версии следствия, за время работы он расширял предпринимательскую деятельность в сферах, которые напрямую относились к его должностным обязанностям.

Ранее у бывшего топ-менеджера банка изъяли имущество на сотни миллионов.

