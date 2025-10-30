В США раскрыли ежедневные потери бюджета при затянувшемся шатдауне

Джонсон: США будут терять десятки миллиардов в день, если шатдаун продолжится

США будут терять десятки миллиардов долларов в день, если шатдаун продлится после 1 ноября. Об этом заявил заявил спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон, передает РИА Новости.

«У демократов в сенате будет 15-я возможность сделать правильный выбор. Мы опасаемся, что если они не сделают и отклонят в 15-й раз [законопроект], они сделают так, что этот шатдаун продлится после 1 ноября... Наша страна будет терять десятки миллиардов долларов ВВП каждый день», — сказал спикер.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

23 октября портал Axios сообщил, что Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов, который достиг 57 дней. Предыдущий рекорд принадлежал 39-му президенту США Джимми Картеру. При его правлении правительство приостанавливало работу пять раз за четыре года, суммарно — на 56 дней.

Ранее Трамп станцевал перед американскими военными, которые могут остаться без зарплаты.