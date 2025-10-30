На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили ввести неделю бесплатного проезда на транспорте для матерей

Депутаты Госдумы предложили ввести бесплатный проезд для матерей ко Дню матери
true
true
true
close
Depositphotos

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили главе Минтранса Андрею Никитину ввести неделю бесплатного проезда на общественном транспорте для матерей, воспитывающих детей до 14 лет, в честь Дня матери. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Авторы инициативы — Сардана Авксентьева, Ксения Горячева и Роза Чемерис — обратили внимание, что в России нет льгот, приуроченных ко Дню матери.

«Льготная неделя должна начинаться ежегодно с 30 ноября (включительно) и распространяться на все виды общественного транспорта (городского, пригородного и межрегионального) обслуживаемые государственными перевозчиками», — отмечается в письме.

Депутаты уточнили, что воспользоваться правом на бесплатный проезд можно будет при предъявлении паспорта и свидетельства о рождении ребенка либо иного документа, подтверждающего возраст и родство.

По мнению парламентариев, эта мера станет знаком уважения к материнству и позволит семьям провести больше времени вместе. Такая инициатива продемонстрирует заботу государства о матерях в период праздника, считают депутаты.

27 октября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова опубликовала доклад, в котором выразила мнение, что многодетным отцам необходимо предоставить возможность досрочного выхода на пенсию. При этом детский омбудсмен не назвала конкретные цифры, на сколько необходимо снизить пенсионный возраст для многодетных отцов.

Ранее в Госдуме призвали обеспечить студентов-очников бесплатными обедами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами