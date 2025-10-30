В Госдуме предложили ввести неделю бесплатного проезда на транспорте для матерей

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили главе Минтранса Андрею Никитину ввести неделю бесплатного проезда на общественном транспорте для матерей, воспитывающих детей до 14 лет, в честь Дня матери. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Авторы инициативы — Сардана Авксентьева, Ксения Горячева и Роза Чемерис — обратили внимание, что в России нет льгот, приуроченных ко Дню матери.

«Льготная неделя должна начинаться ежегодно с 30 ноября (включительно) и распространяться на все виды общественного транспорта (городского, пригородного и межрегионального) обслуживаемые государственными перевозчиками», — отмечается в письме.

Депутаты уточнили, что воспользоваться правом на бесплатный проезд можно будет при предъявлении паспорта и свидетельства о рождении ребенка либо иного документа, подтверждающего возраст и родство.

По мнению парламентариев, эта мера станет знаком уважения к материнству и позволит семьям провести больше времени вместе. Такая инициатива продемонстрирует заботу государства о матерях в период праздника, считают депутаты.

27 октября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова опубликовала доклад, в котором выразила мнение, что многодетным отцам необходимо предоставить возможность досрочного выхода на пенсию. При этом детский омбудсмен не назвала конкретные цифры, на сколько необходимо снизить пенсионный возраст для многодетных отцов.

Ранее в Госдуме призвали обеспечить студентов-очников бесплатными обедами.