В Госдуме попросили обеспечить студентов-очников бесплатными обедами

Депутат Делягин попросил правительство обеспечить студентов бесплатными обедами
Skarynka Alena/Shutterstock/FOTODOM

Студенты государственных вузов должны иметь право на бесплатные обеды — маленькие стипендии не позволяют им обеспечить себя едой, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Соответствующее предложение он направил вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой.

«По данным из открытых источников, средний размер академической стипендии в прошлом году составил 1967 рублей, а социальной — 2953 рубля. При этом размер прожиточного минимума в Российской Федерации на душу населения составляет 15 453 рубля. Получается, что у студента-очника фактически нет никакой реальной возможности заниматься учебой без отвлечения на подработку или без существенной поддержки родителей. Студентам же из бедных семей порой не хватает средств даже на самое насущное — на еду», — отметил Делягин.

В связи с этим он попросил Голикову рассмотреть возможность обеспечения студентов вузов очной бюджетной формы обучения бесплатными обедами.

«Эта, казалось бы, небольшая форма социальной поддержки будет значимой для очень многих студентов из небогатых семей. Ведь они — будущие учителя, врачи, инженеры, преподаватели, то есть будущее нашей страны», — заключил депутат.

Сегодня бесплатным питанием нуждающихся студентов обеспечивают лишь некоторые вузы. Так, например, юридический факультет МГУ им. Ломоносова реализует программу адресной соцподдержки отдельных категорий студентов-льготников. Бесплатное питание полагается студентам по личному заявлению. Достаточно написать о желании участвовать в программе и указать причины. Студентам выдают талоны на посещение столовых и кафетериев вуза.

Ранее в Госдуме предложили дать студентам с детьми общежития и стипендии.

