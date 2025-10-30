На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп объявил о плане посетить Китай

Трамп заявил, что намерен посетить Китай в апреле 2026 года
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай в апреле 2026 года. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета по пути из Пусана в Вашингтон после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, передает Fox News.

«Я отправлюсь в Китай в апреле, а он прилетит [в США] после этого, в Палм-Бич в штате Флорида или в Вашингтон», — рассказал американский лидер.

Встреча между лидерами США и КНР стартовала в полдень по местному времени 30 октября и продолжалась 1 час 40 минут. Трамп положительно оценил прошедшие переговоры.

В начале встречи Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого соглашения в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной.

Ранее в России рассказали о главной цели Трампа на встрече с Си Цзиньпином.

Второй срок Трампа
