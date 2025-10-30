На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский посол отверг приглашение выступить в сенате США

Посол РФ в США Дарчиев назвал провокацией инициативу по приглашению его в сенат
Алексей Майшев/РИА Новости

Посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев назвал провокацией инициативу по приглашению его в американский сенат. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Вашингтоне в Telegram-канале.

Ранее издание Hill сообщило, что американские сенаторы Линдси Грэм и Брайан Шатц планировали пригласить Дарчиева выступить на слушаниях в верхней палате конгресса.

Грэм известен тем, что продвигал законопроект о признании Российской Федерации «государством-спонсором терроризма» под предлогом «похищения» российской стороной украинских детей.

«Рассматриваем данную инициативу... как явную провокацию, предпринятую по заказу режима в Киеве для прикрытия совершаемых ВСУ преступлений против мирного населения, включая стариков, женщин и несовершеннолетних», — заявил Дарчиев.

Дипломат подчеркнул, что Россия неоднократно разъясняла ситуацию с детьми, оказавшимися в зоне специальной военной операции, помогала воссоединению семей и предлагала Киеву передать точные списки, а не заниматься «тиражированием фейков о 20 тысячах «украденных» малолетних граждан Украины, подвергающихся «насильственной русификации».

Ранее российский посол раскрыл последствия обращения Меланьи Трамп к Путину.

Все новости на тему:
Отношения России и США
