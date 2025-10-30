Республиканцы недовольны одним решением Трампа: «неправильный сигнал России»

Ведущие республиканцы в конгрессе США раскритиковали решение президента Дональда Трампа о сокращении числа американских военных в Румынии. Об этом пишет Reuters, называя такое развитие событий «редким случаем».

Речь идет о Роджере Уикере, который возглавляет комитет сената США по вопросам вооруженных сил, и Майке Роджерсе, главе комитета палаты представителей по вопросам вооруженных сил. Оба политика сочли решение Трампа «нескоординированным» и противоречащим стратегии самого Трампа.

Они призвали пересмотреть решение, поскольку оно может «послать неправильный сигнал России».

До этого Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Уточняется, что подобное решение принято администрацией президента Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

