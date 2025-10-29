В России рассказали, в какой украинский город прибудут французские военные

Франция может отправить войска на Украину не для того, чтобы непосредственно воевать на передовой, а чтобы защищать важные инфраструктурные объекты, на которые претендуют европейские страны по контрактам, заключенным с Киевом. Таким мнением с «Газета.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«На мой взгляд, вероятнее всего эти легионы могут прибыть в Одессу, так как Франция уже давно проявляла интерес к югу черноморского побережья», — предположил военный эксперт.

При этом Кнутов отметил, что президент Франции не может отправить куда-то за рубеж регулярные части на срок больше трех месяцев, если нужен срок больший, то требуется согласие парламента.

«Единственное, что он может сделать — это отправить иностранный военный легион. Это специальная структура, существующая во французских вооруженных силах, где служат иностранные наемники, которым через определенный период времени при хорошей службе предоставляется вид на жительство», — пояснил военный эксперт.

Агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания намерена отправить свои войска на Украину. Как отмечается в материале, британские солдаты будут обучать украинских военных вдали от линии фронта, а ВМС и ВВС Великобритании помогут контролировать воздушное пространство и моря.

