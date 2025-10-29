На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму раскрыли, чем обернется появление французских войск на Украине

Константинов: отправка французских сил на Украину приведет к конфронтации с НАТО
Christophe Ena/AP

План Франции отправить свои войска на Украину приведет к прямой конфронтации России и НАТО. Об этом РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, такое развитие событий будет означать конфронтацию с НАТО, и в Европе это понимают. Запад вбрасывает «пугающие заявления», чтобы Россия соглашалась на мир, считает политик.

«Но ввод войск на Украину — это другая история, подразумевается возможность нанесения ударов по их объектам. Они понимают это», — сказал Константинов.

28 октября в Службе внешней разведки сообщили, что по указанию президента Франции Эммануэля Макрона Генштаб Вооруженных сил (ВС) Франции готовит две тысячи военных к развертыванию на Украине. В настоящий момент они находятся в приграничных с Украиной районах Польши, получают вооружение и технику. В ближайшие дни планируется переброска военных в центральные области Украины.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя эту информацию, заявил, что в случае реализации этой идеи Франция станет стороной конфликта и военной целью, «которая будет немедленно уничтожена».

Ранее эксперт заявил, что Трамп отсчитал России полгода на победу в СВО.

