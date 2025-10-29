На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разведка США не увидела готовности России к компромиссам по Украине

NBC: разведка США считает, что Россия намерена добиваться победы на поле боя
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Американская разведка полагает, что президент России Владимир Путин «как никогда» полон решимости одержать победу на поле боя в ходе конфликта на Украине. Об этом пишет телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, знакомых с соответствующим докладом.

Согласно анализу, который был передан членам конгресса США, американские спецслужбы «не видят никаких признаков того, что Россия готова пойти на компромисс по Украине, в то время как президент Дональд Трамп пытается выступить посредником в мирных переговорах».

Собеседники телеканала заявили, что президент России «занимает более твердую позицию, чем когда-либо».

Накануне газета Financial Times писала, что вооруженные силы России усиливают свое наступление в Донбассе, ситуация для ВСУ в Покровске (российское название — Красноармейск) значительно ухудшилась. В материале отмечается, что Россия усилила наступление на фоне зашедших в тупик мирных инициатив президента США Дональда Трампа. По данным журналистов, ВС РФ постепенно продвигаются на нескольких участках фронта, достигнув Лимана и Константиновки.

Ранее Зеленский назвал условие для остановки огня на Украине.

