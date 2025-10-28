Спецслужбы США пытались завербовать пилота президента Венесуэлы

Агент министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес пытался завербовать пилота ВВС Венесуэлы Битнера Вильегаса, чтобы тот доставил президента южноамериканской страны Николаса Мадуро до места его последующего ареста американцами. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

«Взамен, как сообщил агент пилоту на тайной встрече, летчик стал бы очень богатым человеком», — говорится в материале.

Уточняется, что разговор был напряженным, и Вильегас ушел, не дав определенного ответа, хотя и предоставил Лопесу свой номер мобильного телефона.

В течение следующих 16 месяцев, даже после ухода со своей государственной должности, агент продолжал попытки, общаясь с пилотом через зашифрованное приложение для обмена сообщениями.

Накануне американский сенатор Линдси Грэм сообщил, что президент США Дональд Трамп может принять решение расширить удары по Венесуэле, включая ее сухопутную территорию.

В настоящее время Белый дом рассматривает президента Николаса Мадуро как фактического босса двух крупных организованных преступных группировок, ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в Соединенных Штатах. Этими группировками являются «Картель Солнц» и организация «Трен-де-Арагуа».

