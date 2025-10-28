На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В конгрессе рассказали, что Трамп знает об ограничениях на переизбрание

Джонсон: Трамп знает, что нельзя обойти ограничения на переизбрание
true
true
true
close
Jose Luis Magana/AP

Президент США Дональд Трамп знает об ограничениях на переизбрание, установленных конституцией страны. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон, передает РИА Новости.

«Сколько бы ни сожалели многие американцы, но, по-моему, у нас впереди еще три выдающихся года, и два года администрации Трампа станут невероятным временем. Возможности изменить конституцию нет», — сказал он.

До этого глава Белого дома, комментируя возможность третьего президентского срока, признался, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо. В августе он заявил, что общественность хочет, чтобы он пошел на третий срок.

Некоторые сторонники Трампа выдвигали ему предложение баллотироваться на выборах 2028 года в качестве вице-президента, уточнив, что в президентской гонке от Республиканской партии мог бы участвовать другой политик и в случае победы покинул бы кресло президента, чтобы этот пост занял снова Трамп.

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.

