Политолог объяснил желание Маска создать альтернативу «Википедии»

Желание американского бизнесмена Илона Маска создать альтернативу «Википедии» может быть вызвано желанием самоутвердиться после отставки с поста главы департамента эффективности правительства, либо появлением политических амбиций. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Впрочем, у таких планов Маска есть несколько больших «но». В последнее время бизнесмен показывает не слишком системный подход к своим проектам. В ближайшее время он сам может потерять интерес к Grokipedia и забыть о ней, вернувшись к космическим программам», — спрогнозировал аналитик.

Более того, «Википедия» — это достаточно крупный и долгосрочный проект, альтернативу которому «кавалерийским наскоком» создать не получится, добавил он.

Как сообщает Business Insider (BI), 27 октября Маск запустил альтернативный «Википедии» проект Grokipedia. Утверждается, что на платформе уже размещено свыше 885 тыс. статей. Некоторые пользователи при этом уже столкнулись с трудностями при работе с веб-сайтом.

