Маск запустил конкурента «Википедии»

BI: Илон Маск запустил аналог Википедии под названием Grokipedia
David Swanson/Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск представил новый онлайн-проект под названием Grokipedia, который позиционируется как альтернатива «Википедии». Об этом сообщает Business Insider (BI).

«В понедельник Илон Маск запустил Grokipedia, альтернативу Википедии», – сообщает издание.

Утверждается, что на платформе уже размещено свыше 885 тыс. статей.

Несмотря на недавний запуск, некоторые пользователи уже столкнулись с трудностями при работе с веб-сайтом.

В августе Маск раскритиковал «Википедию» в своем аккаунте в социальной сети X. Пост стал реакцией на комментарий одного из создателей онлайн-энциклопедии Ларри Сэнгера, который указывал на предвзятость платформы. Маск поддержал мнение о том, что «Википедия» не является надежным источником для проверки фактов. Бизнесмен считает, что редакционная политика «Википедии» склоняется к левоцентристским и нигилистическим взглядам. Он подчеркнул, что реальные источники информации обладают гораздо большей ценностью.

Ранее депутат Госдумы Останина заявила о необходимости блокировки «Википедии».

