Сийярто: укрепить безопасность в мире может только «евразийский диалог»

Улучшить критическую ситуацию с безопасностью в мире может только «евразийский диалог». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы можем улучшить глобальную безопасность, только если вернемся к дипломатии и диалогу. Если мы не сможем этого сделать, возникнут реальные проблемы», — написал глава ведомства.

По словам Сийярто, реализовать данную цель нужно именно через «евразийский диалог».

Сийярто принимает участие на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске. В ходе своего выступления министр заявил, что венгерские власти готовы и дальше предлагать Будапешт как площадку для ведения диалога между Москвой и западными странами, в том числе для встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дипломат заявил о необходимости «поменять военную риторику на мирную». Также он отметил, что Будапешт поддерживает усилия Трампа по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Лавров заявил, что НАТО стремится застолбить место в Тихом океане, подрывая безопасность.