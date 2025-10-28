Россия готова закрепить ненападение на ЕС и НАТО в будущих гарантиях безопасности

Россия не намерена нападать на страны Евросоюза и НАТО, Москва готова закрепить это в будущих гарантиях безопасности. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

Министр подчеркнул, что у Россия однократно заявляла о том, что у нее не было и нет намерений нападать на какую-то из нынешних стран Евросоюза и Североатлантического альянса.

«Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии, но от рассмотрения этих будущих гарантий на подлинно коллективной основе лидеры Евросоюза уходят», — заявил Лавров.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

