Лавров раскрыл истинные причины сплочения Евросоюза и НАТО

Лавров: члены ЕС и НАТО сплотились для нанесения стратегического поражения РФ
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Почти все члены Евросоюза и НАТО сплотились для нанесения стратегического поражения России, развязав против российской стороны войну через нацистский режим в Киеве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов, передает РИА Новости.

По его словам, нынешний год проходит под знаком 80-летия победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах и 80-летия создания ООН. Он подчеркнул, что значимость этих событий для всего мира невозможно переоценить.

«Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии, которая объединила под своими знаменами со свастикой практически всю тогдашнюю Европу», — отметил Лавров.

Министр добавил, что необходимо помнить, что из Берлина раздаются безответственные призывы вновь сделать немецкую армию сильнейшей на континенте. В этот момент все члены Евросоюза и НАТО снова сплотились для нанесения стратегического поражения нашей стране.

Лавров напомнил, что РФ является одним из постоянных членов Совбеза ООН, которая осознает свою ответственность за поддержание мира и безопасности.

До этого политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт заявил, что раздувая воинственную риторику в адрес России, Европа, сама того не понимая, втягивается в реальные боевые действия.

Ранее издание The European Conservative писало, что Евросоюз выбрал эскалацию отношений с Россией.

