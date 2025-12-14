Лазарева назвала неочевидную замену запретам для детей

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале назвала неправильной идею запрещать что-либо детям, не объясняя, почему это происходит.

По мнению Лазаревой, такими запретами люди пытаются оградить детей от мира, с которым им все равно придется столкнуться. Артистка считает, что лучше научить младшее поколение, как себя вести при встрече с различными угрозами и опасными моментами.

«Мы боимся мошенников, маньяков, педофилов, наркодилеров, пытаемся оградить детей от мира, который сами же и создаем, — ведь все перечисленные — это всегда взрослые люди. Может, стоит хотя бы признать очевидное: если опасность исходит от взрослых, то, может быть, заниматься нужно взрослыми? Их контролировать и ограждать от них? А может, учить их тому, что для невинных и неискушенных детей в принципе понятно и привычно в общении, — ответственности, эмпатии, уважению, доверию, границам», — отметила телеведущая.

3 декабря Роскомнадзор заблокировал популярную среди детей игру Roblox. По версии РКН, в игре были выявлены факты массового распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывы к совершению противоправных действий насильственного характера и пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

