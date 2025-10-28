На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия и Белоруссия договорились противодействовать агрессии Запада

Лавров и глава МИД Белоруссии договорились о противодействии агрессии Запада
close
Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков в ходе встречи в Минске договорились о дальнейшем взаимодействии при противодействии агрессии «коллективного Запада». Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД России, Лавров и Рыженков в ходе переговоров обсудили сотрудничество двух стран, международную повестку, межмидовское взаимодействие, включая взаимное расширение дипломатического представительства, а также «ежегодное совместное заседание коллегии МИД России и МИД Беларуси, намеченное на конец ноября».

«Было условлено продолжать взаимную поддержку на многосторонних площадках и тесную внешнеполитическую координацию, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии «коллективного Запада», — говорится в релизе пресс-службе.

Уточняется, что встреча министров прошла 27 октября на полях международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

Конференция проходит в Минске с 28 по 29 октября. По данным организаторов, ее основной целью является обсуждение перспектив евразийской безопасности в условиях кризиса миропорядка, военно-политических противоречий и практически полного отсутствия коммуникаций между ключевыми игроками. Участие в конференции принимают представители более 40 стран и семи международных организаций, в частности, Сергей Лавров, глава МИД Венгрии и КНДР Петер Сийярто и Цой Сон Хи, спецпосланник правительства КНР по делам Евразии Сунь Линьцзян и др.

Ранее сообщалось, что Россия будет обмениваться с Белоруссией боевым опытом, полученным на СВО.

