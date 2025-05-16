Россия будет обмениваться с Белоруссией боевым опытом, полученным на СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что Россия планирует передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта СВО. Об этом пишет агентство БелТА.
«Мы активно передаем опыт и планируем дальше передавать опыт самых современных форм ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе с использованием беспилотных систем», — сказал глава оборонного ведомства РФ на встрече с главой республики.
По его словам, есть три ключевых направления взаимодействия двух государств: обучение военнослужащих Белоруссии в профильных вузах РФ, повышение слаживания войск и работы штабов и военно-техническое сотрудничество двух стран.
По последнему вопросу ведомства Белоруссии и России намерены провести переговоры во время визита Белоусова в Минск.
На встрече с Лукашенко он также заявил, что Белоруссия и Россия имеют общее оборонное пространство и обязаны как можно быстрее его укреплять.
Глава МО России 16 мая прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. У него запланированы переговоры с военно-политическим руководством республики.
Ранее Белоусов исполнил мечту российской девочки побывать на параде Победы.