Россия будет обмениваться с Белоруссией боевым опытом, полученным на СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что Россия планирует передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта СВО. Об этом пишет агентство БелТА.

«‎Мы активно передаем опыт и планируем дальше передавать опыт самых современных форм ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе с использованием беспилотных систем»‎, — сказал глава оборонного ведомства РФ на встрече с главой республики.

По его словам, есть три ключевых направления взаимодействия двух государств: обучение военнослужащих Белоруссии в профильных вузах РФ, повышение слаживания войск и работы штабов и военно-техническое сотрудничество двух стран.

По последнему вопросу ведомства Белоруссии и России намерены провести переговоры во время визита Белоусова в Минск.

На встрече с Лукашенко он также заявил, что Белоруссия и Россия имеют общее оборонное пространство и обязаны как можно быстрее его укреплять.

Глава МО России 16 мая прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. У него запланированы переговоры с военно-политическим руководством республики.

Ранее Белоусов исполнил мечту российской девочки побывать на параде Победы.