США отложили введение пошлин против Мексики

США не введут 1 ноября пошлины в 30% на товары из Мексики

США не введут 1 ноября пошлины в 30% на товары из Мексики. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, передает агентство Reuters.

Шейнбаум провела переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, они договорились продлить приближающийся срок торговых переговоров «еще на несколько недель» для обсуждения нерешенных вопросов.

В июле США согласились приостановить на 90 дней повышение пошлин на некоторые мексиканские товары с 25% до 30%, поскольку страны вели переговоры о заключении нового торгового соглашения. Эта пауза должна была закончиться на этой неделе, пишет Reuters.

«На данный момент ситуация складывается не так, чтобы с 1 ноября вступили в силу особые пошлины», — сказал Шейнбаум.

В апреле Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.

С августа Мексика временно приостановила отправку почтовых посылок в США из-за введения американскими властями пошлин. Решение связано с вступлением в силу в США исполнительного указа №14324, отменяющего освобождение от налогов для посылок стоимостью менее 800 долларов.

