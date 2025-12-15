На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший подполковник СБУ объяснил, почему Зеленский отказывается от мира

Экс-подполковник СБУ Прозоров: Запад не дает Зеленскому заключить мир
Toby Melville/Pool/Reuters

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал РИА Новости, что продолжения боевых действий на Украине требуют западные политики.

По словам Прозорова, они играют на самомнении и чувстве гордыни президента Украины Владимира Зеленского.

«Ты президент всего мира, ты противостоишь ужасной России, все на тебя молятся, тебя встречают первые лица, ты войдешь в историю, там тебе памятники поставят», — говорят ему. И на этом тоже умело раскачивают, играют на таких его слабостях», — отметил бывший подполковник СБУ.

Кроме того, Зеленский может избегать заключения долгосрочного мира, опасаясь за свою жизнь, добавил Прозоров. Как только конфликт закончится, к украинскому президенту «будет слишком много вопросов». Бывший подполковник уточнил, что опасность для Зеленского будет представлять внутренняя оппозиция, состоящая из ультранационалистических элементов.

15 декабря немецкий таблоид Bild писал, что Украина готова пойти на «многочисленные компромиссы» ради мира, однако вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Донбасса остается для президента Зеленского «красной линией».

Bild цитирует неназванного украинского чиновника, который заявил, что Киев «не примет» предложение по выводу войск, так как это будет равносильно капитуляции. Украина, в свою очередь, предлагает, чтобы Россия аналогично выводила свои войска.

Ранее Писториус предостерег Украину от отказа от членства в НАТО.

