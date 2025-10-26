На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер Оверчук заявил о попытках Запада поставить РФ на колени

Вице-премьер Оверчук: Запад безуспешно пытается поставить Россию на колени
true
true
true
close
Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

Западные страны пытаются поставить Москву на колени путем санкций, но у них не выходит. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Я думаю, что им нужно понимать, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз, языком санкций. Они почему-то всегда пытаются поставить нас на колени, но они ничему не учатся», — сказал зампредседателя правительства.

25 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа разработала дополнительные санкции, которые могут применить против ключевых сфер российской экономики. Ограничения будут введены, если Россия не прекратит конфликт с Украиной.

По словам источника, Трамп, вероятно, решит выждать несколько недель для оценки реакции России на объявленные в среду санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

Ранее аналитик заявил о неспособности США принудить Россию заморозить конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами