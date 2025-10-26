Вице-премьер Оверчук заявил о попытках Запада поставить РФ на колени

Западные страны пытаются поставить Москву на колени путем санкций, но у них не выходит. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Я думаю, что им нужно понимать, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз, языком санкций. Они почему-то всегда пытаются поставить нас на колени, но они ничему не учатся», — сказал зампредседателя правительства.

25 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа разработала дополнительные санкции, которые могут применить против ключевых сфер российской экономики. Ограничения будут введены, если Россия не прекратит конфликт с Украиной.

По словам источника, Трамп, вероятно, решит выждать несколько недель для оценки реакции России на объявленные в среду санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

Ранее аналитик заявил о неспособности США принудить Россию заморозить конфликт на Украине.