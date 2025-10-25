Трамп опроверг сообщения о планах назвать бальный зал Белого дома в честь себя

Трамп отрицает планы назвать в честь самого себя новый бальный зал Белого дома

Президент США Дональд Трамп опроверг планы назвать в честь самого себя бальный зал, который возводят на месте Восточного крыла Белого дома. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня нет планов назвать его в честь себя... Вероятно, назовем его Президентским бальным залом или как-то в этом роде. Мы пока не думали над названием», - заявил он.

25 октября телеканал ABC со ссылкой на источники в администрации американского лидера сообщил, что Дональд Трамп, вероятно, назовет бальный зал стоимостью в $300 миллионов, который будет возведен на месте Восточного крыла Белого дома, в честь самого себя.

21 октября бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон публично обвинила президента в разрушении архитектурного облика резиденции.

Восточное крыло было возведено в 1902 году и неоднократно обновлялось. Традиционно здесь находились помещения первой леди и ее команды, тогда как президент и его аппарат работают в западной части Белого дома.

Ранее Трамп на видео похвастался золотым декором для кабинета в Белом доме.