INSA: АдГ сохраняет лидерство среди партий Германии на протяжении двух месяцев

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) продолжает удерживать первое место в рейтинге популярности среди политических сил ФРГ на протяжении двух месяцев. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на исследование института INSA.

Согласно данным опроса, проведенного с 20 по 24 октября, за АдГ готовы проголосовать 26% респондентов. Блок ХДС/ХСС занимает вторую позицию с 24%, а правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15%.

Исследование проводилось среди 1205 человек с статистической погрешностью 2,9 процентных пункта. На предыдущей неделе рейтинг АдГ достигал 27%, что стало рекордным показателем в истории измерений INSA.

7 октября партия АдГ впервые за историю наблюдений института INSA вышла на первое место в электоральных рейтингах, опередив традиционный блок ХДС/ХСС. За АдГ на тот момент были готовы проголосовать 26,5% избирателей, за блок ХДС/ХСС — 24,5%.

Ранее в Германии депутата АдГ исключили из фракции за поездку в Санкт-Петербург.