На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Партия «Альтернатива для Германии» установила исторический рекорд в опросах

INSA: АдГ упрочила свое лидерство в рейтинге партий Германии
true
true
true
close
Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые за историю наблюдений института INSA вышла на первое место в электоральных рейтингах, опередив традиционный блок ХДС/ХСС. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные газетой Bild.

За АдГ готовы проголосовать 26,5% избирателей, тогда за блок ХДС/ХСС — 24,5%. Социал-демократы (СДПГ) набирают 14,5%, «Зеленые» — 11%, Левая партия — 11,5%. Остальные политические силы не преодолевают пятипроцентный барьер для прохождения в бундестаг.

«Большинство немцев не верит, что «черно-красная коалиция» в состоянии улучшить экономическую ситуацию в Германии», — заявил руководитель INSA Херман Бинкерт.

Опрос проводился с 2 по 6 октября среди 2010 респондентов.

По данным предыдущего опроса INSA, блок ХДС/ХСС и СДПГ столкнулся с рекордно низким уровнем поддержки с момента своего прихода к власти — всего 38%. Опрос проводился в период с 29 сентября по 2 октября, в нем приняли участие 1186 респондентов.

Ранее лидер АдГ обвинил правительство Германии в «долговой оргии».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами