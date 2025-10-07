Партия «Альтернатива для Германии» установила исторический рекорд в опросах

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые за историю наблюдений института INSA вышла на первое место в электоральных рейтингах, опередив традиционный блок ХДС/ХСС. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные газетой Bild.

За АдГ готовы проголосовать 26,5% избирателей, тогда за блок ХДС/ХСС — 24,5%. Социал-демократы (СДПГ) набирают 14,5%, «Зеленые» — 11%, Левая партия — 11,5%. Остальные политические силы не преодолевают пятипроцентный барьер для прохождения в бундестаг.

«Большинство немцев не верит, что «черно-красная коалиция» в состоянии улучшить экономическую ситуацию в Германии», — заявил руководитель INSA Херман Бинкерт.

Опрос проводился с 2 по 6 октября среди 2010 респондентов.

По данным предыдущего опроса INSA, блок ХДС/ХСС и СДПГ столкнулся с рекордно низким уровнем поддержки с момента своего прихода к власти — всего 38%. Опрос проводился в период с 29 сентября по 2 октября, в нем приняли участие 1186 респондентов.

Ранее лидер АдГ обвинил правительство Германии в «долговой оргии».