На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число кибератак на логистику в России рекордно выросло осенью

RED Security: хакеры совершили 1,5 тыс. DDoS-атак на транспорт в России
true
true
true
close
Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

Хакерские группы этой осенью заметно усилили давление на транспортную отрасль России: только в сентябре на компании из сферы логистики и перевозок пришлось более 1,5 тыс. DDoS-атак. Об этом сообщили РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security.

По их оценке, количество инцидентов за один месяц почти вдвое превысило показатели за все первое полугодие 2025 года. Эксперты отмечают, что рост активности наблюдался и годом ранее, однако тогда атаки распределялись на несколько месяцев, а в этом году пик пришелся исключительно на сентябрь.

Специалисты связывают ситуацию с началом делового сезона: перебои в работе транспортных и логистических сервисов в этот период способны причинить максимальный финансовый и репутационный ущерб. Самая продолжительная атака в сентябре длилась 37,5 часа.

При этом пока увеличилась в первую очередь частота попыток взлома, тогда как их мощность и продолжительность остаются на среднем уровне. Эксперты полагают, что злоумышленники могут проверять устойчивость инфраструктуры перед более масштабными атаками.

Ранее в «Лаборатории Касперского» назвали ключевую особенность кибератак хактивистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами