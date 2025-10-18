Число кибератак на логистику в России рекордно выросло осенью

Хакерские группы этой осенью заметно усилили давление на транспортную отрасль России: только в сентябре на компании из сферы логистики и перевозок пришлось более 1,5 тыс. DDoS-атак. Об этом сообщили РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security.

По их оценке, количество инцидентов за один месяц почти вдвое превысило показатели за все первое полугодие 2025 года. Эксперты отмечают, что рост активности наблюдался и годом ранее, однако тогда атаки распределялись на несколько месяцев, а в этом году пик пришелся исключительно на сентябрь.

Специалисты связывают ситуацию с началом делового сезона: перебои в работе транспортных и логистических сервисов в этот период способны причинить максимальный финансовый и репутационный ущерб. Самая продолжительная атака в сентябре длилась 37,5 часа.

При этом пока увеличилась в первую очередь частота попыток взлома, тогда как их мощность и продолжительность остаются на среднем уровне. Эксперты полагают, что злоумышленники могут проверять устойчивость инфраструктуры перед более масштабными атаками.

Ранее в «Лаборатории Касперского» назвали ключевую особенность кибератак хактивистов.