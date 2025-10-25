«Справедливая Россия — За правду» восстановит прежнее название

Миронов: «Справедливая Россия — За правду» на съезде вернет прежнее название

Политическая партия »Справедливая Россия — За правду» во время 15-го съезда вернет свое прежнее название «Справедливая Россия». Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Миронов, передает ТАСС.

«Мы на сегодняшнем съезде вернем нашей партии традиционное название «Справедливая Россия»», — сказал он.

«Справедливая Россия» была образована 28 октября 2006 года. Ее учредителями были партия «Родина», Партия пенсионеров, Партия жизни и Социалистическая единая партия (СЕПР). Лидером и председателем «СР» стал Сергей Миронов.

В начале 2021 года «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду» и «Патриоты России» и получила новое название — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (в сокращенном варианте — «Справедливая Россия — За правду»).

В 2024 году руководство решило сменить идеологию партии на «патриотический социализм» в связи проходящей военной операцией на Украине. По словам Миронова, в условиях проведения специальной военной операции (СВО) социализм не может быть каким-либо другим, кроме как патриотическим.

