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«Справедливая Россия — За правду» сменит идеологию

Партия СРЗП сменит свою идеологию на «патриотический социализм»

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) сменит свою идеологию на «патриотический социализм». Об этом на съезде политической силы объявил ее лидер Сергей Миронов, сообщает газета «Коммерсантъ».

По его словам, в условиях проведения специальной военной операции (СВО) социализм не может быть каким-либо другим, кроме как патриотическим.

«Именно социализм, потому что его идеалы, которые преданы сегодня всеми социал-демократическими партиями Европы... идеалы социализма, нового социализма, патриотического социализма — они еще впереди»,— сказал глава партии.

26 октября Миронов сообщил, что сопредседатель СРЗП, депутат Государственной думы Геннадий Семигин, покидает свой пост. Он заявил, Семигин будет сосредотачиваться на другой работе.

«Справедливая Россия» была образована 28 октября 2006 года. Ее учредителями были партия «Родина», Партия пенсионеров, Партия жизни и Социалистическая единая партия (СЕПР). Лидером и председателем «СР» стал Сергей Миронов.

В начале 2021 года «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду» и «Патриоты России» и получила новое название — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (в сокращенном варианте — «Справедливая Россия — За правду»).

Ранее Путин назвал объединительную идею для России.

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