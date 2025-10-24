Европейская страна призвала ЕС ввести санкции против нефтяных компаний России

И. о. премьер-министра Нидерландов Дик Схоф по итогам встречи «коалиции желающих» в Лондоне заявил, что Европейскому союзу необходимо следом за США ввести аналогичные санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл», «Роснефть» и их дочерних организаций. Его слова приводит ТАСС.

«Было бы правильно, если бы Евросоюз скопировал санкции Соединенных Штатов и Великобритании против «Лукойла» и «Роснефти», — сказал он.

Схоф пообещал внести вклад в ужесточение борьбы с «теневым флотом» РФ в Северном море.

23 октября США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции Соединенных Штатов затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

В заявлении минфина страны говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Ранее в США заявили, что Индия откажется от российской нефти после новых санкций.