Мадуро попросил Трампа не нападать на Венесуэлу

Мадуро на английском языке попросил Трампа не нападать на Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту США Дональду Трампу с посланием на английском языке, в котором попросил главу Белого дома не нападать на республику. Трансляция обращения доступна на YouTube-канале Firstpost.

«Нет войне, нет войне, нет войне, только мир, только мир, только вечный мир, навсегда, навсегда, навсегда, мир навсегда, никакой безумной войны, никакой «а-ля войны», никакой безумной, никакой безумной войны, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — сказал Мадуро.

Накануне Трамп заявил, что американские вооруженные силы могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в странах Латинской Америки.

До этого газета The Washington Post писала, что Трамп санкционировал «агрессивные действия» против Венесуэлы и «разрешил шаги» к свержению президента страны Николаса Мадуро. Как отмечается в материале газеты, документ, подписанный американским лидером, не содержит прямого приказа ЦРУ свергнуть Мадуро, но «разрешает шаги, которые могут привести к такому результату».

Ранее США развернули элитный полк спецопераций вблизи Венесуэлы.