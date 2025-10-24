На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фицо отказался покрывать военные расходы Украины

Премьер Фицо: Словакия не будет покрывать военные расходы Украины
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Словакия продолжит поставлять гуманитарную помощь Украине, но не будет покрывать за счет собственного бюджета военные расходы. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

»Европейский союз и его государства-члены выделили Украине €177 млрд. Помогает и Словакия, но только гуманитарно», — заявил он.

По словам Фицо, нужно придерживаться принципа, что Словакия не будет финансово покрывать военные расходы украинской стороны. Он подчеркнул, что не выделит Киеву «ни единого цента» на подобные цели.

До этого премьер сообщил, что Словакия поддержит новые санкции против РФ, если в итоги саммита Европейского союза, запланированного на четверг, будут включены требования республики.

Он говорил, что не поддержит новые санкции против РФ, если ЕК не предложит решение ситуации с ценами на электроэнергию в Европе.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Ранее политолог назвал «забавным» введение ЕС новых санкций против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами