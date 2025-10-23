Политолог назвал «забавным» введение ЕС новых санкций против России

Антироссийские санкции Евросоюза не смогут серьезно навредить Москве, как и предыдущие пакеты рестрикций, уверен британский политолог и журналист Джон Лафлэнд. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Забавно, предыдущий пакет санкций, 18-й, должен был стать переломным моментом <...>, как и 17-й, 16-й и так далее», — отметил ученый.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Как писал Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на Владимира Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.

Ранее постпредство РФ назвало санкции ЕС «сизифовым трудом».