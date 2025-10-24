США и странам Европы нужно прислушаться к словам президента России Владимира Путина об ответе ВС РФ на применение ракет Tomahawk. Об этом в соцсети X заявил британский политик Джордж Гэллоуэй.

«Обратите на это внимание. Если ваши потомки каким-то образом выживут, это cможет объяснить, что с вами произошло», — подчеркнул он.

23 октября Путин пообещал «ошеломляющий» ответ Украине на возможное применение против РФ американских ракет Tomahawk.

«Если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — сказал глава государства.

При этом на фоне продолжающихся на Западе разговоров о Tomahawk портал Axios отмечал, что США и Украина так и не решили вопрос о том, как Киев будет запускать эти ракеты.

На прошлой неделе украинские официальные лица сообщили, напомнил Axios, что надеются заполучить в свои руки установки Typhon от Lockheed Martin, которые могут запускать ракеты SM-6 и Tomahawk.

Ранее Зеленский потребовал вернуть Россию к дипломатии с помощью Tomahawk.