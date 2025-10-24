Администрация Трампа вновь разрешила разработку нефтегазовых месторождений на Аляске

Администрация президента США Дональда Трампа сняла запрет на разработку новых нефтегазовых месторождений на побережье штата Аляска. Об этом сообщается на сайте американского министерства внутренних дел.

В публикации отмечается, что на побережье Аляски находятся наиболее перспективные неразработанные месторождения энергоносителей в США. Они могли бы послужить укреплению энергобезопасности страны.

Ведомство издало серию решений, которые направлены на повторное открытие более 6,3 тысячи квадратных метров прибрежной равнины для разработки нефтяных и газовых месторождений. Таким образом был отменен законопроект, принятый в 2024 году администрацией экс-президента Джо Байдена, который ограничивал разработки до минимальных значений.

В январе власти Аляски подали в суд на администрацию экс-президента Байдена за предоставление ограниченных прав на бурение нефтяных скважин в прибрежной зоне Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что американские компании инвестируют в нефтегазовый сектор ОАЭ до $60 млрд.