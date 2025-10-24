На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Администрация Трампа вновь разрешила разработку нефтегазовых месторождений на Аляске

Белый дом возобновил возможность разработки нефтегазовых месторождений на Аляске
Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа сняла запрет на разработку новых нефтегазовых месторождений на побережье штата Аляска. Об этом сообщается на сайте американского министерства внутренних дел.

В публикации отмечается, что на побережье Аляски находятся наиболее перспективные неразработанные месторождения энергоносителей в США. Они могли бы послужить укреплению энергобезопасности страны.

Ведомство издало серию решений, которые направлены на повторное открытие более 6,3 тысячи квадратных метров прибрежной равнины для разработки нефтяных и газовых месторождений. Таким образом был отменен законопроект, принятый в 2024 году администрацией экс-президента Джо Байдена, который ограничивал разработки до минимальных значений.

В январе власти Аляски подали в суд на администрацию экс-президента Байдена за предоставление ограниченных прав на бурение нефтяных скважин в прибрежной зоне Соединенных Штатов. 

Ранее сообщалось, что американские компании инвестируют в нефтегазовый сектор ОАЭ до $60 млрд.

