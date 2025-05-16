Американские компании инвестируют в нефтегазовый сектор ОАЭ до $60 млрд

В ходе недавнего визита президента США Дональда Трампа в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила о заключении соглашений с рядом американских компаний, предусматривающих их участие в проектах на территории эмирата. Общий объем потенциальных инвестиций оценивается в $60 миллиардов, пишет РИА Новости.

Согласно официальному пресс-релизу ADNOC, среди ключевых проектов значатся: расширение объемов добычи на морском месторождении Верхний Закум при участии корпорации ExxonMobil, увеличение добычи газа на месторождении Shah совместно с Occidental Petroleum, а также предоставление американской компании EOG Resources концессии на проведение разведочных работ на Блоке 3 в Абу-Даби, направленных на поиск нетрадиционных углеводородных ресурсов.

Султан аль-Джабер, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, а также главный исполнительный директор ADNOC, подчеркнул значимость достигнутых договоренностей: «прочные двусторонние отношения между ОАЭ и США опираются на наше общее стремление к обеспечению энергетического благополучия, и мы подтверждаем эту приверженность посредством соглашений с крупнейшими энергетическими компаниями Соединенных Штатов».

12 мая американский портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников писал, что Трамп в ходе своего визита в арабские страны планирует подписать ряд сделок на общую сумму в $1 трлн.

Ранее в ОАЭ Трампа встретили традиционным арабским танцем.