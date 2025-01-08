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Аляска подала в суд на правительство США

Reuters: Аляска подала в суд на Байдена из-за ограничения бурения скважин
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Charlie Riedel/AP

Власти Аляски в США подали в суд на администрацию действующего президента Джо Байдена за предоставление ограниченных прав на бурение нефтяных скважин в прибрежной зоне Соединенных Штатов. Об этом пишет агентство Reuters.

«Американский штат Аляска подал в суд на администрацию Байдена за то, что она называет нарушением директивы Конгресса о разрешении разработки месторождений нефти и газа в части федерального арктического национального заповедника дикой природы», — говорится в сообщении издания.

В иске говорится, что ограничения администрации Байдена серьезно ограничат будущую разведку нефти и бурение скважин в заповеднике.

До этого сообщалось, что Байден планирует ввести запрет на разработку новых морских нефтегазовых месторождений.

Предполагается, что запрет будет распространяться на территорию площадью 2,5 млн кв. км у побережья Атлантического и Тихого океанов, а также в восточной части Мексиканского залива. Эту меру называют попыткой помешать планам избранного президента США Дональда Трампа по наращиванию добычи нефти и газа и «распаковке» новых месторождений.

Ранее Миллер заявил, что запасов газа на некоторых месторождениях РФ хватит на 110 лет.

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