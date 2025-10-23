На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев призвал не давать спуску тем, кто враждебен к России

Медведев заявил, что нельзя давать спуску тем, кто настроен враждебно к России
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не давать спуску тем, кто настроен враждебно к Российской Федерации. С соответствующим заявлением он выступил на заседании федерального совета первичных отделений партии, сообщает РИА Новости.

На мероприятии глава первичной организации «Единой России» в Горно-Алтайске Галина Сояпина выразила благодарность Медведеву за его посты в социальных сетях. По ее словам, он «четко, мужественно» защищает партию и Россию.

Зампред Совбеза, в свою очередь, заявил, что необходимо «давать им ответ». Он отметил, что у РФ есть не только огромное количество друзей, но и определенное число тех, кто не любит нашу страну, кто настроен враждебно к ней.

«Я думаю, что нельзя давать спуску в этом смысле, надо резать, что называется, правду матку и говорить им правду в лицо, даже неприятную, пусть они там обижаются», — сказал Медведев.

До этого зампред Совбеза обратился ко «всем врагам России», которые выдвигают ультиматумы, и напомнил, что мирные переговоры не всегда приводят к окончанию боев.

Ранее Медведев назвал врагов России потомками фашистов и их пособников.

