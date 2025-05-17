Медведев обратился ко «всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X обратился ко «всем врагам России», которые выдвигают ультиматумы, и напомнил, что мирные переговоры не всегда приводят к окончанию боев.

«Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии войны с новым оружием и участниками», — выразил свое мнение чиновник.

До этого Bloomberg и ряд других СМИ сообщили, что на переговорах в Стамбуле 16 мая Россия выдвинула Украине жесткие требования. Принципиально новых в их числе нет, однако Украина уже назвала их «неприемлемыми». СМИ утверждают, что РФ требует, чтобы республика стала нейтральным государством, не размещала на своей территории какие-либо иностранные вооруженные формирования и оружие массового поражения, отказалась от репараций и прав на пять регионов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Кроме того, на Украине должны быть законодательно гарантированы права русскоязычных граждан. Переговоры проходили непросто, стороны порой заходили в тупик — но в целом встреча прошла более позитивно, чем можно было ожидать, передал CNN. В Кремле сообщили, что Москва и Киев договорились о подготовке взаимных перечней условий для прекращения огня.

Ранее сообщалось об отказе Путина обсуждать с Уиткоффом мирный план США.