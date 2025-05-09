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Медведев назвал врагов России потомками фашистов

Медведев назвал врагов России потомками фашистов и их пособников
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Нынешние враги России являются потомками фашистов и их пособников, им стоит внимательно посмотреть на «автографы победы» на стенах немецкого Рейхстага. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе видеопоздравления по случаю 80-летия Победы.

«Мы сокрушили нацистов 80 лет назад и готовы сделать это снова. Вспоминая подвиг солдат Великой Отечественной, знаем: за нами правда. А значит, и скорая окончательная победа», — подчеркнул политик.

Медведев подчеркнул, что память о победном мае 1945 года объединяет всех россиян. В конце своего обращения зампред Совбеза РФ пожелал ветеранам, бойцам на передовой, тем, кто поддерживает фронтовиков, всем гражданам страны здоровья, мира и благополучия.

До этого Медведев заявил о необходимости создать памятный день СВО в России. По его словам, это нужно для сохранения памяти о героях.

Ранее Медведев напомнил европейским странам о судьбе гитлеровской Германии.

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