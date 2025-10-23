На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Читинца повторно осудили за призывы к терроризму

Суд в Чите повторно осудил 22-летнего забайкальца за призывы к терроризму
true
true
true

Второй Восточный окружной военный суд в Чите вынес приговор 22-летнему местному жителю Александру Снежкову. Его признали виновным в оправдании терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК), сообщает пресс-служба суда, уточняя, что годом ранее его уже судили по такой же статье.

Уточняется, что после вынесения первого приговора весной 2024 года мужчина находился в СИЗО, дожидаясь вступления приговора в законную силу. В этот время он вел личные беседы с другими осужденными, «побуждая и призывая их к осуществлению террористической деятельности», он также зачитывал текст своей публикации в социальных сетях, за которую и получил срок. Как отметили в пресс-службе суда, в своей публикации читинец оправдывал поджоги военкоматов и диверсии на железной дороге на территории РФ.

Суд назначил молодому человеку четыре года лишения свободы, а с с учетом предыдущего приговора — пять лет: два года в тюрьме, три — в колонии строгого режима. Фигуранту также запретили в течение четырех лет публиковать что-либо в интернете.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания диверсанта, взорвавшего авто в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами